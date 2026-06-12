あまりにも大きな衝撃だった。北中米ワールドカップ開幕を3日後に控えた日本代表に激震が走った。2月に受けた左足リスフラン靱帯の手術から蘇り、5月31日のアイスランド戦で再び負傷箇所を痛めた後も必死に這い上がろうとしていたキャプテンのMF遠藤航(リバプール)が最後の最後にチームを離脱。その事実を聞いたDF長友佑都(FC東京)は、率直な胸の内を隠さなかった。「ショックだし、残念で無念です」。報道陣の前に立った長友の