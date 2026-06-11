6月10日、俳優の藤原竜也が主演を務める映画『カイジ 人生リベンジゲーム』が、2027年1月に公開されることが発表された。『カイジ』シリーズの新作とあって期待が高まっているが、同作に出演する “スキャンダル俳優” の行方が注視されているようだ。『カイジ』は、1996年から『ヤングマガジン』で連載され、2026年で30周年を迎える人気漫画。実写版は、藤原が主人公の伊藤開司（かいじ）役を演じ、広く認知された。「2009年に