6回2死から2点適時打を浴びて降板…降板後にチームは逆転される【MLB】パイレーツ 9ー8 ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。投手としては6回2/3を投げて被安打6、4四死球6奪三振4失点（自責3）の内容だった。救援陣が逆転を許してチームは敗戦。試合後の一問一答は以下の通り。―――最近の登板ではマメができているよ