YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【鍋不要】知ってる人だけ楽するレンチンタッパーで作る冷やしオクラ月見そば」を公開した。暑い季節にぴったりの冷やしそばを、コンロを使わず電子レンジとタッパーだけで作る手軽なレシピを紹介している。 調理工程はすべて1100mlの大きめのタッパーで完結する。タッパーに乾麺のそばを半分に折って入れ、水と吹きこぼれ防止の油を少量