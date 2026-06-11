4枚パネル構造の2026年ワールドカップ公式球「トリオンダ」は、従来の公式球と比べて軌道や飛距離が変化する可能性がある。研究では、軌道が安定しやすくなる一方、強く蹴られたボールの飛距離はやや短くなる可能性が示された。