ラッパーのZeebraが6月10日、自身の公式Xを更新。歌手・玉置浩二の家を訪れた際の写真を投稿したことが話題を呼んでいる。「この日、Zeebraさんは《玉置さんのご自宅にお邪魔出来る日が来るとは！》と感激のポスト。一同で撮った集合写真も載せました。手前右にはキャップをかぶったZeebraさん本人がウインクをし、その横には音楽プロデューサーの小室哲哉さんという豪華な顔ぶれ。そして中央に、白髪と白いひげが印象的な男性