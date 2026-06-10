女優の足立梨花が6月4日、Instagramを更新し、話題となった。発端となったのは、いちご狩りで撮影した、ハートマーク入りの写真だった。「6月2日、足立さんは《理想と現実wwww》というコメントとともに、いちご狩りを楽しむ様子を公開しました。そのなかに、いちご畑の通路に座りこみ、大きく足を開いた状態で撮影された写真があり、ちょうど股間の部分にハートマークが施されていたのです。何かを隠しているような絶妙な構図だ