6月9日、モデルでタレントの貴島明日香が自身のInstagramを更新。《いつかの雨あがりの撮影終わり》とコメントを添え、私服ショットを5枚公開した。そのスタイルの良さが改めて注目を集めている。公開された写真で貴島は、黒のパンツに白いショート丈のTシャツを合わせたシンプルなコーディネートを披露。腰には水色のシャツを巻き、ラフな雰囲気を演出していた。一見すると飾り気のないスタイルだが、短めのトップスからのぞ