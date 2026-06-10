6月9日、モデルでタレントの貴島明日香が自身のInstagramを更新。《いつかの雨あがりの撮影終わり》とコメントを添え、私服ショットを5枚公開した。そのスタイルの良さが改めて注目を集めている。公開された写真で貴島は、黒のパンツに白いショート丈のTシャツを合わせたシンプルなコーディネートを披露。腰には水色のシャツを巻き、ラフな雰囲気を演出していた。一見すると飾り気のないスタイルだが、短めのトップスからのぞ
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