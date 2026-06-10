6月9日、モデルでタレントの貴島明日香が自身のInstagramを更新。《いつかの雨あがりの撮影終わり》とコメントを添え、私服ショットを5枚公開した。そのスタイルの良さが改めて注目を集めている。

公開された写真で貴島は、黒のパンツに白いショート丈のTシャツを合わせたシンプルなコーディネートを披露。腰には水色のシャツを巻き、ラフな雰囲気を演出していた。一見すると飾り気のないスタイルだが、短めのトップスからのぞく引き締まったウエストが強烈な存在感を放っている。

「なかでも注目を集めたのが2枚目の写真ですね。身体を横に向けたポーズでは、そのウエストの細さがより際立って見え、モデルとして第一線で活躍し続ける理由を証明する圧倒的な仕上がりとなっていました」（芸能ジャーナリスト）

Instagramのコメント欄では、《おへそがかわいい》《素敵すぎます》などと、そのスタイルに驚く声が相次いでいる。

貴島は高校3年生だった2013年ごろから本格的にモデル活動を開始。現在も『BAILA』（集英社）などへ出演し、モデルとして存在感を発揮している。

「貴島さんは、親しみやすいキャラクターと、高い発信力を兼ね備えた存在です。お天気キャスター時代から好感度が高く、同性からの支持も厚いことで知られています。近年はモデルだけでなくバラエティー番組やYouTubeなどで活動の幅を広げていますが、今回の投稿を見ると、やはり本業であるモデルとしての魅力が際立っています」（同前）

私生活では2024年7月に映像ディレクターの一般男性との結婚を発表。2026年4月には『BAILA』の特集で夫と共演し、夫婦の価値観や暮らしについて語ったことも話題となった。

「結婚後も変わらず仕事は順調ですし、自然体の発信も人気の理由でしょう。お酒好きの一面や飾らない言動など、いわゆる完璧なモデル像だけではない親近感も支持を集めています。スタイル抜群でありながら距離を感じさせないところが、男女問わず愛される理由ではないでしょうか」（同前）

シンプルな私服姿でここまで注目を集めるあたりに、トップモデルとしての底力が感じられる。