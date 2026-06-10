6月8日、新バラエティ番組『※女性は見ないでください』（テレビ東京系）が放送された。番組には、ニューヨーク・嶋佐和也が出演し、女性に対しての持論を展開したが、その内容が物議を醸している。同番組は、「女性の前では絶対に言えない、男だけの本音会議」をテーマにした、男性のデトックスバラエティ。同日は嶋佐のほか、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやと、見取り図の盛山晋太郎が出演。さらに女性陣も3人のタレント