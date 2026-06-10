俳優の新川優愛が、6月9日、東京証券取引所でおこなわれた『インベスコQQQ』の上場セレモニーに登壇。イベントでは年内投資デビューへの意欲を明かし、話題となった。「インベスコQQQはNASDAQ100指数に連動し、アップル、エヌビディア、マイクロソフトといった世界を牽引するハイテク株に分散投資できる上場投資信託です。今回、東証に上場するということで注目を集めていたのですが、その記念セレモニーに登場したのが新川さ