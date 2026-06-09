【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時～ 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用「KINGDOM HEARTS IV」が発表された。 スクウェア・エニックスとディズニーのコラボレーションによるRPG「KINGDOM HEARTS（キングダム ハーツ）」シリーズ。その最新作となる「KINGDOM HEARTS IV」の最新映像が公開され、現代日本のような