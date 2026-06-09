長女への暴行容疑で現行犯逮捕され、その後、読売巨人軍の監督職を辞した阿部慎之助氏は、6月9日、書類送検された。「5月25日に、阿部さんが2人の娘の姉妹げんかを注意したところ、長女に言い返され、阿部さんが暴力をふるったとして現行犯逮捕。逮捕のきっかけは、長女がAIサービス『Chat GPT』に相談し、児童相談所に連絡したことです。その後、児相の通報により、警察が動くことになったとのことです。翌日、球団側が監督辞任