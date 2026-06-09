徳島市の生活保護費過大請求問題について、当時、市の職員が遠藤市長に対して問題を伝えたとされる手紙の郵便記録が確認されました。今回、確認されたのは、徳島市生活福祉第二課の課長補佐だった男性が、遠藤市長に対し生活保護費過大請求の問題を伝えたとされる手紙の郵便記録です。郵便局が保管していた郵送控えを、本人の依頼により再発行したもので、双方の名前や住所に加え、発送した日付も記載されています。元課長補佐の男