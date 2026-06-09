ひとり開業チャンネル / by Build’s氏が自身のYouTubeチャンネルで「年商3000万で止まる人と1億いく人の“決定的な違い”#shorts」を公開した。動画では、年商1000万円、3000万円、1億円をベンチマークとし、各段階で求められる経営の仕組みや思考の転換について解説している。 冒頭で年商1000万円について「社長1人で気合いと根性でやったらできる」と説明。個人レベルでの努力で到達可能な数字であるとの見解