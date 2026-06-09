ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」から、エッジAIによるリアルタイムボーカル分離機能を搭載し、どんな楽曲でも手軽にカラオケを楽しめるワイヤレスマイクセット「EasySing Mic Mini Duo（イージーシング マイク ミニ デュオ）」を2026年6月18日（木）より発売する。■自宅で効率的に歌の練習を行うことができる「EasySing Mic Mini Duo」は、2個の小型