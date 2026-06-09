どこででもカラオケを楽しめる！JBL、AI搭載ワイヤレスマイクセット「EasySing Mic Mini Duo」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」から、エッジAIによるリアルタイムボーカル分離機能を搭載し、どんな楽曲でも手軽にカラオケを楽しめるワイヤレスマイクセット「EasySing Mic Mini Duo（イージーシング マイク ミニ デュオ）」を2026年6月18日（木）より発売する。
■自宅で効率的に歌の練習を行うことができる
「EasySing Mic Mini Duo」は、2個の小型ワイヤレスマイクと、AI処理専用NPU（ニューラル・プロセッシング・ユニット）搭載の受信ドングルを同梱したAI搭載ワイヤレスマイクシステム。受信ドングルに搭載されたNPUにより、ネットワーク接続を必要としないエッジAI処理をデバイス単体で実行できるため、音楽配信サービス上の通常楽曲からボーカル成分を超低遅延かつリアルタイム、そして高品位に分離することが可能となった。
こうしたエッジAIによるリアルタイム処理を、誰でも直感的に使える形に落とし込んだのが、本モデルに搭載された「AIボーカルOFF機能」※1。
※1 非営利目的でのみ使用すること。お住まいの国の著作権法を理解して順守する責任があり、使用にあたり著作権保有者の許可が必要な場合がある。
マイク本体のボタン操作だけで、Apple MusicやSpotifyなどの楽曲からボーカルを分離・消音でき、ボーカル音量は0％、25％、50％、100％の4段階で調整可能。原曲を活かしたカラオケパーティやデュエットなど、好みに応じた楽しみ方で使用できる。さらに、受信用ドングルをスマートフォンと有線ヘッドホンに接続すれば、自分だけに音楽とエコーの効いた歌声が聞こえる「ソロカラオケ」にも対応し、自宅で効率的に歌の練習を行うことができる。
また、本モデルはカラオケ用途にとどまりません。GO 5やFLIP 7などの対応JBLスピーカーと組み合わせることで、小規模なイベントや講演会などで活躍する超小型ポータブルPAシステムとしても使用可能だ。さらに、スマートフォンやPCと接続して外部マイクとして使用すれば、動画収録やオンラインライブ配信など、コンテンツ制作のシーンにも対応する。
マイク本体は、付属のマグネットクリップを使えばピンマイクとして装着でき、リングハンドルを取り付ければ手持ちマイクとしても使用可能。用途やシーンに応じた柔軟なスタイルで使用できるほか、JBL ONEアプリに対応し、マイク音声の高域・低域・エコー調整や音程の調整が可能。原曲のキーを自分の声に合わせてカスタマイズし、思いのままに歌うことができる。
■製品外観
■ワイヤレスマイクセット「EasySing Mic Mini Duo」
■ITライフハック
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※1 非営利目的でのみ使用すること。お住まいの国の著作権法を理解して順守する責任があり、使用にあたり著作権保有者の許可が必要な場合がある。
マイク本体のボタン操作だけで、Apple MusicやSpotifyなどの楽曲からボーカルを分離・消音でき、ボーカル音量は0％、25％、50％、100％の4段階で調整可能。原曲を活かしたカラオケパーティやデュエットなど、好みに応じた楽しみ方で使用できる。さらに、受信用ドングルをスマートフォンと有線ヘッドホンに接続すれば、自分だけに音楽とエコーの効いた歌声が聞こえる「ソロカラオケ」にも対応し、自宅で効率的に歌の練習を行うことができる。
また、本モデルはカラオケ用途にとどまりません。GO 5やFLIP 7などの対応JBLスピーカーと組み合わせることで、小規模なイベントや講演会などで活躍する超小型ポータブルPAシステムとしても使用可能だ。さらに、スマートフォンやPCと接続して外部マイクとして使用すれば、動画収録やオンラインライブ配信など、コンテンツ制作のシーンにも対応する。
マイク本体は、付属のマグネットクリップを使えばピンマイクとして装着でき、リングハンドルを取り付ければ手持ちマイクとしても使用可能。用途やシーンに応じた柔軟なスタイルで使用できるほか、JBL ONEアプリに対応し、マイク音声の高域・低域・エコー調整や音程の調整が可能。原曲のキーを自分の声に合わせてカスタマイズし、思いのままに歌うことができる。
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