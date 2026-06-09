8日の試合を終えてシュワーバーに代わってOPS1位に浮上ドジャース・大谷翔平投手が7日（日本時間8日）、本拠地でのエンゼルス戦でマルチ安打をマークした。この活躍でOPSはナ・リーグ1位に浮上。投手としても防御率0点台という圧倒的な数字を残しており、投打で球界を席巻する偉才に米ファンから驚きと称賛の声が殺到している。大谷は「1番・指名打者」で先発出場し、3回の第2打席で右前へ痛烈な打球を放つと、7回1死の第4打席