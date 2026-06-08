5月31日、東京都庁・都民広場で開催されたイベント「TOKYO LIGHTS 2026」。東京の夜を彩る光の祭典に、白を基調とした上品な装いで登壇したのは土屋太鳳だ。公式アンバサダーとして多くの観客を前に、イベントのフィナーレを華やかに彩った。この日、観客の視線を集めていたのは太鳳だけではない。スペシャルサポーターとして登壇した姉の土屋炎伽と弟の土屋神葉を含め、“土屋3姉弟”が勢ぞろいしたのだ。「姉の炎伽さんは太