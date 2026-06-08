小倉優子が、6月7日放送の『サンデー・ジャポン』（TBS系）で、高市早苗首相をめぐる“誹謗中傷動画疑惑”に言及し、波紋を呼んでいる。「2025年10月の自民党総裁選をめぐる“誹謗中傷動画疑惑”は泥沼化しています。『週刊文春電子版』は公設第一秘書と、動画作成者のZoom会議音声を公開。首相は当初、『有料電子版の会員になろうとは思わなかった』として音声確認を拒否。しかし、音声を聞いたあとも、『私と話す時より声が