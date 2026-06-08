お笑いタレントの平野ノラが５日、オフィシャルブログを更新。自身の“メンテナンスDAY”の様子を公開した。 この日、ブログを更新した平野は絵文字を交えながら「今日はメンテナンスDAY」と切り出し、「歯医者やマッサージ」と体のケアに時間を充てたことを報告。「高濃度ビタミンC点滴」と腕に点滴のルートを確保した写真や点滴バッグの写真を公開。 また、都内の街並みの中にそびえ立つ東京タワーの写真とともに「涼しくてち