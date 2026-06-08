スズキの超ゴツ顔「“小さな”ピックアップ」がカッコいい！近年の日本の自動車市場では、キャンプをはじめとするアウトドアレジャーの盛り上がりを背景に、悪路走破性に優れたSUVにくわえて、荷台を備えたピックアップトラック（以下、ピックアップ）の注目度も高まりつつあります。一時期は新車ラインナップから消えていたピックアップですが、トヨタ「ハイラックス」や三菱「トライトン」が復活し、2026年にはトヨタの大型