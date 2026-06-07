本拠地エンゼルス戦【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場する。本塁打がでれば7試合ぶりとなる。前日の同戦では4打数無安打に終わり、連続安打は7試合、連続出塁は19試合でストップした。ドジャースの先発マウンドには山本由伸投手があがる。（Full-Count編集部）