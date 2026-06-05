6月4日、鈴木京香の主演ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系）の第8話が放送された。かつて、波瑠が主演を務めた人気シリーズだが、今作は出演せず、別の連続ドラマに出ている。ただ、2作は明暗が分かれつつあるようで──。同作は、警視庁捜査一課の「特命捜査対策室」第6係を舞台に、さまざまな未解決事件を解決していく物語。「最初のシリーズは、2018年に波瑠さん主演の連ドラとして放送されまし