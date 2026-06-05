6月2日、『マツコの知らない世界』（TBS系）が放送された。今回のテーマは『マイケル・ジャクソンの世界』。番組内で語られたマツコ・デラックスの “スター論” が視聴者の共感を集めている。番組には、2009年に亡くなった米歌手・マイケル・ジャクソンの訃報をきっかけにファンになったという、いわゆる “没後ファン” が出演し、マイケルの魅力や功績について熱く語った。その流れで、マツコが現代のスター事情について持