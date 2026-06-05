6月2日、元乃木坂46で女優の山下美月がInstagramを更新し、東京・有明アリーナでおこなわれた映画『キングダム 魂の決戦』のワールドプレミアに出席したことを報告した。そこでの山下の近影が話題となっている。「山下さんは、デコルテが大きく開いたセクシーなブラックドレス姿など、オフショット写真を複数枚アップし、ファンから喜びの声が寄せられています」（スポーツ紙記者）X上には《ワールドプレミアお疲れ様でしたー