MLB2026年シーズンはまだオールスター前だというのに、チラホラと今オフの話題を取り上げるようにもなってきた。その中心となるのがデトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の去就だ。「MLB実働6年めで54勝39敗と特別な成績を残しているわけではありません。ただ、2024年からの2年では、18勝4敗、13勝6敗の成績で2年連続サイ・ヤング賞を獲得しています。現在、“最強左腕”と呼ばれるゆえんですね」（スポーツ紙