6月3日、歌手の松山千春が東京国際フォーラムで、デビュー50周年記念「松山千春コンサート・ツアー2026春」東京公演をおこなった。客席には、巨人・原辰徳オーナー付特別顧問や青学陸上部の原晋監督、歌手の大黒摩季など多くの有名人が来場。全席完売でおよそ5000人が松山の熱唱を楽しんだ。「松山さんは『辰徳が来ている』と、原さんをステージ上から紹介。『辰徳、立ってみい』と起立させると、『慎之助のこと頼むぞ』と、長