衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）。5月31日（日）の放送回では、「初夏の2時間スペシャル」として、福岡県と島根県の2軒の“ポツンと一軒家”を訪れた。 【TVer】福岡県と島根県で出会ったポツンと一軒家を紹介！ 仲むつまじいご夫婦の暮らしぶり、家族愛のストーリーに迫る２時間スペシャルをお届け！ 後半に紹介したのは、島根県のポツンと一軒家。稜線