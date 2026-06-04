6月2日、女優・内田有紀と、8人組アイドルグループ「timelesz」の寺西拓人が、7月期のドラマ『ラストノート』（フジテレビ系）で主演を務めることが発表された。“大人の純愛ドラマ”と銘打たれた今作では、内田は結婚や離婚、仕事の挫折などさまざまな人生経験を持つ49歳の女性を演じる。寺西は夢を諦めた30歳の男性を演じるとあって、“19歳差”の2人が距離を縮めていく様子が描かれていくという。内田は現在50歳、寺西は31