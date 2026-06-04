6月2日深夜放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ）に出演したプロフィギュアスケーターでタレントの安藤美姫。この日のテーマは「『シングルマザー』を語る夜」。安藤は2011年4月に未婚のままで出産した長女を育てている。「安藤さんは2011年の世界選手権に出場しようとしたときに妊娠が発覚。競技を休止したまま出産し、2013年に出産を公表して現役復帰しました。父がいないということに関して、長女・ヒマワリさん