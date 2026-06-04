6月4日までに、お笑いコンビ「カラテカ」で、現在は実業家としても活動する入江慎也がInstagramを更新。俳優・加藤晴彦とのツーショットを公開したが、そこでの加藤の近影が話題となっている。入江は《久しぶりに名古屋で、俳優の加藤晴彦さんとガッツリ飲ませて頂いた》と、2人で食事をしたことを報告。《晴彦さんとは僕らカラテカが22歳の時に、あいのりと番組の前説をやらせて頂いた時に出会いました》と出会いを振り返り、