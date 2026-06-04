《6月3日 私達の49回目の結婚記念日です後1年で金婚式を迎えます！ 仲良く、ケンカをしながら頑張ります》1973年にリリースした「てんとう虫のサンバ」が大ヒット。結婚式の定番ソングとして長く歌い継がれたフォークソングデュオ・チェリッシュの2人が、自身のXやInstagramを更新。めでたく49回目の結婚記念日を迎えたことを、移動中の新幹線車内で乾杯をする写真を添えて報告した。「チェリッシュは1968年に結成されました。