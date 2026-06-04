女優の足立梨花が6月2日、自身のInstagramを更新。いちご狩りを満喫する様子を公開したが、そのなかの“ある1枚”がファンの視線を釘付けにしている。「足立さんは《理想と現実》というコメントとともに、いちご農園を訪れた際の写真を複数枚投稿。赤く実ったいちごを手に笑顔を見せるショットや、夢中で収穫を楽しむ姿などが並んでいましたが、特に注目を集めたのは、いちご畑の通路に座り込み、足を開いた状態で撮影された写真