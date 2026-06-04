45人の人気芸人が参戦するも、まさかの大苦戦ーー。5月30日放送の特番で繰り広げられた異様な光景に、視聴者は騒然となった。「人気特番『ザ・イロモネア』（TBS系）のスピンオフ『ザ・マネモネア』です。『一発ギャグ』や『ショートコント』など本家の5ジャンルのうち、モノマネだけに特化した企画でした。しかし、予想以上に審査員の反応が鈍く、敗退する芸人が続出したのです」（芸能記者）ルールは本家と同じく、一般審査