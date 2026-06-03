『名探偵コナン』シリーズの脚本を多数、手がけ、ミステリー作家としても知られる大倉崇裕（たかひろ）氏の“告白”が、波紋を呼んでいる。「6月2日、大倉氏はXを更新。《「政治的な発言していると、小説だせなくなりますよ」と割とフラットな調子で言われたので、「何も言わなければ、小説そのものがなくなりますよ」と答えておいた》と投稿。さらに《杞憂に終わればいいんだけど》と不安をにじませたのです」（ネット担当記者）