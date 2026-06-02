俳優の土屋太鳳が、5月31日に自身のInstagramを更新。東京都庁都民広場と新宿中央公園で開催された光の祭典「TOKYO LIGHTS 2026」のグランドフィナーレで、姉のタレント・土屋炎伽（ほのか）、弟の声優・土屋神葉（しんば）とのトークショーを前に、姉弟との3ショットを公開し、ファンから歓声があがっている。太鳳は祭典の公式アンバサダーを務め、炎伽と神葉はスペシャルサポーターを務めた。《いつも家で揃ってる家族でも