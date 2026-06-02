5月中旬、都内の閑静な住宅地にあるカフェで食事していたのは、俳優の玉木宏だ。どうやら、数少ない休日に “家族サービス” をしているところのようだ。「カフェにいた玉木さんは、野球帽にサングラスを乗せ、Tシャツに短パンというラフな格好だったので、すぐにわかりました。オーラがありましたね。横には、奥さんで女優の木南晴夏さん、そしてお子さんも2人いらっしゃいました。一緒のテーブルにお子さんを連れた女性もい