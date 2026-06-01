5月31日（日本時間6月1日）現在、ロサンゼルス・ドジャースはナ・リーグ西地区で38勝21敗の好成績でトップを走っている。貯金17は今季最多で、2位サンディエゴ・パドレスとの差も5.5と大きく広げている。しかし好調を維持しているなかで、「不安点もかなりある」と現地記者は語る。その要因は、これまで何度も言われてきたデーブ・ロバーツ監督の指揮にあるという。5月30日（同31日）、フィラデルフィア・フィリーズ戦ではこ