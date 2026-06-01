5月30日、元「E-girls」の藤井萩花（しゅうか）が、自身のInstagramで、新事務所に所属して芸能活動を再開することを報告した。藤井は、7人組アイドルグループ「WEST.」藤井流星の妹で、ファッションモデル、E-girlsとして活動してきたが、苦難に見舞われることも多かった。「2017年に椎間板ヘルニアの症状が悪化したため、芸能界を引退。私生活では、多国籍音楽グループ『ALI』のLEOこと今村怜央さんと結婚し、翌年に双子の男