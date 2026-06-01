5月30日、歌舞伎俳優の中村橋之助と元「乃木坂46」の能條愛未（のうじょう あみ）が、都内で披露宴をおこなった。能條はお色直しで豪華なドレスを披露したが、このドレスを着た経緯が注目を集めている。中村芝翫（しかん）と三田寛子（ひろこ）の長男である橋之助は、2025年11月に能條との婚約を発表した。今回、東京のホテルニューオータニで挙式、披露宴をおこなった。「近年は親族で挙式を済ませる著名人も少なくないですが