タレント、ミュージシャン、女優などマルチに活躍する“あのちゃん”ことあのが5月30日にXを更新し、プライベートショットを披露し話題を集めている。「あのさんは《コレちゃん会えたシール交換できた》のメッセージとともに、ミュージシャンのコレサワさんとの2ショットを披露しています。場所は音楽ロックフェスイベント『METROCK2026』の大阪会場でのステージ裏と見られます。あのさんは “ano” 名義で30日のステージに出