家事、育児、仕事。毎日を全力で駆け抜けている私たち主婦にとって、「疲れた」という言葉は心の底から溢れ出る切実な叫びですよね。ところがそのひと言を漏らした瞬間に「俺のほうがもっと疲れている」と被せられたら……余計にドッと疲れてしまうかもしれません。『家族や友人に「疲れている」と素直に言えますか？私の周りには「自分のほうがもっと疲れている」と謎の不幸マウントをしてくる人が多く、私はあまり言えません』