木村拓哉が、2026年9月5日よりライブツアー＜TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint＞の開催を発表した。本ツアーは、兵庫・福岡・千葉の国内3都市に加え、ソウル、台北を巡る全5都市9公演を予定。木村にとって、ソロ活動として初となる海外ライブ開催となる。さらに、新レーベル「C&C STAGE」移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』を2026年に夏リリースすることも発表された。ツアータイトルおよびアルバムタイ