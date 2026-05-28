B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が展開する「サーティワン アイスクリーム」の「毎週木金土日はよくばりフェス！」が5月28日にスタートします。

【えー！】価格一覧を見るとわかりやすい！ コレが「毎週木金土日はよくばりフェス！」の詳細です！

同フェスは、ポップスクープのアイスクリームを3コ選べる「トリプルポップ」（570円、以下、税込み）に1個100円でポップスクープを最大7個まで追加でき、好きなフレーバーや気になるフレーバーを気軽に楽しめる、6月21日までの期間限定キャンペーンです。

公式アプリ「31Club」会員限定で購入個数分のポップ数に応じたクーポンがプレゼントされる他、「ポップ10」の購入で310人に1人が無料になる「よくばりビッグチャンス」、さらに期間中にポップ7〜10を2個以上購入すると、6月26〜30日の“グランドフィナーレ”期間中、ポップ10が1回1個限り購入できるスペシャルチケットももらえます。

なお、「ポップ7〜10」は毎週木金土日の各日正午から1店舗1日100個限定、1人につき1日一つの提供となります。「ポップ5」まではプラス40円でワッフルコーンにすることも可能です。