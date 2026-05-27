BURNOUT SYNDROMESが、2026年3月2日に迎えたメジャーデビュー10周年を記念して特設サイトを開設した。公開されたサイトには、最新作のリリース情報のほか、メンバーからのコメントが掲載されており、今後も順次トピックが更新されるとのことだ。◆BURNOUT SYNDROMES 10th Anniversary WEB SITEサイトオープンにあわせて、代表曲「FLY HIGH!!」と「ヒカリアレ」のフルサイズMVも公開された。https://youtu.be/YX74EyoEVKchttps://yo