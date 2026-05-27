ソロ活動25周年という大きな節目を迎えるHYDEが、2026年1月より行ってきたコンサートツアー＜HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL＞のグランドファイナル公演となる＜HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL in Wien＞を5月25日(日本時間では5月26日)、自身が観光大使を務めるオーストリアのウィーン・コンツェルトハウス 大ホールにて開催。日本人ロックアーティストとしては初となる現地オーケストラとの共演を果たし、5ヵ月に及んだツア