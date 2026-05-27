27日の山形県内は高気圧に覆われ、午前中から各地で気温が上昇し、酒田市では30.3度を観測し、真夏日となりました。山形地方気象台によりますと、27日の県内は高気圧に緩やかに覆われ、午前中から県内各地で気温が上がっています。午後0時現在の最高気温は、酒田で30.3度を観測し真夏日となったほか、鶴岡28.9度、山形28.1度、米沢27.9度などとなっています。こうした中、山形市の中心部では、信号待ちで日差しを避けて日陰に入る