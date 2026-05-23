アニメ『魔入りました！入間くん』 第4シリーズ スペシャルイベント 「魔入りました！入間くん」スペシャルイベント DEVILS PARTY！（デビパ）2 み〜んな悪魔だよ！問題児（アブノーマル）スペシャル！！が、9月27日（日）に2回公演が開催されることが決定した。魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオ