【魔入りました！入間くん】「DEVIL’S PARTY！2」9月27日アリーナ開催
アニメ『魔入りました！入間くん』 第4シリーズ スペシャルイベント 「魔入りました！入間くん」スペシャルイベント DEVILS PARTY！（デビパ）2 み〜んな悪魔だよ！問題児（アブノーマル）スペシャル！！が、9月27日（日）に2回公演が開催されることが決定した。
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破（2026年3月現在）。どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、2026年4月よりNHK Eテレでアニメ第４シリーズが絶賛放送中。
このたび、アニメ『魔入りました！入間くん』 第4シリーズ スペシャルイベント 「魔入りました！入間くん」スペシャルイベント DEVILS PARTY！（デビパ）2 み〜んな悪魔だよ！問題児（アブノーマル）スペシャル！！が、9月27日（日）に2回公演が開催されることが決定した。今回は過去2回のイベントが即日完売だったため初のアリーナ公演で開催となる。『魔入りました！入間くん』お馴染みの ”あの楽曲” を歌うライブコーナー、昼公演と夜公演でぞれぞれ楽しめる、見どころ聴きどころ満載の内容でお届けする。
出演者に、村瀬歩（鈴木入間役）、木村良平（アスモデウス・アリス役）、朝井彩加（ウァラク・クララ役）、山谷祥生（シャックス・リード役）、梶原岳人（カイム・カムイ役）、吉永拓斗（アガレス・ピケロ役）、大河元気（ガープ・ゴエモン役）、土岐隼一（アロケル・シュナイダー役）、伊藤節生（プルソン・ソイ役）、斎賀みつき（オペラ役）、鈴木達央（ロノウェ・ロミエール役）、ナレーション・司会： 郷田ほづみ 豪華キャスト陣に加え、モフエゴ（着ぐるみ）や作曲家の本間昭光、関向弥生、原作者の西修
も特別出演する。本イベントは昼公演と夜公演でどちらも楽しめる演出となるので、アニメ第4シリーズの打ち上げパーティーとしてファン垂涎のイベントとなることは間違いなし。
チケットは、本日5月23日（土）18：25より6月7日（日）23：59で、チケットぴあにて公式1次先行受け付け（抽選）が開始となる。
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第 4 シリーズ製作委員会
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破（2026年3月現在）。どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、2026年4月よりNHK Eテレでアニメ第４シリーズが絶賛放送中。
出演者に、村瀬歩（鈴木入間役）、木村良平（アスモデウス・アリス役）、朝井彩加（ウァラク・クララ役）、山谷祥生（シャックス・リード役）、梶原岳人（カイム・カムイ役）、吉永拓斗（アガレス・ピケロ役）、大河元気（ガープ・ゴエモン役）、土岐隼一（アロケル・シュナイダー役）、伊藤節生（プルソン・ソイ役）、斎賀みつき（オペラ役）、鈴木達央（ロノウェ・ロミエール役）、ナレーション・司会： 郷田ほづみ 豪華キャスト陣に加え、モフエゴ（着ぐるみ）や作曲家の本間昭光、関向弥生、原作者の西修
も特別出演する。本イベントは昼公演と夜公演でどちらも楽しめる演出となるので、アニメ第4シリーズの打ち上げパーティーとしてファン垂涎のイベントとなることは間違いなし。
チケットは、本日5月23日（土）18：25より6月7日（日）23：59で、チケットぴあにて公式1次先行受け付け（抽選）が開始となる。
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第 4 シリーズ製作委員会
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